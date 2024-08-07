Морські навчання розпочали США, Канада, Філіппіни й Австралія 

7 серпня розпочались спільні навчання військово-морських сил США, Канади, Австралії та Філіппін у виключній економічній зоні Південно-Східної Азії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що морські навчання чотирьох країн відбуваються на тлі напруженості у відносинах із Китаєм.



Вони покликані продемонструвати “колективну відданість зміцненню регіональної та міжнародної співпраці на підтримку вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону”.

“Ми стоїмо разом, щоб протистояти спільним морським викликам, і підкреслюємо нашу спільну відданість дотриманню міжнародного права”, – йдеться в заяві вищого військового керівництва чотирьох країн.

Повідомляється, що військові навчання є частиною зусиль президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого для зміцнення безпекових зв’язків із союзниками. Ця країна нещодавно отримала суттєве фінансування на оборону від свого союзника в галузі безпеки США.

Як пише видання, Маніла останнім часом посилює військові навчання з іншими країнами, оскільки намагається вирішити конфлікт із Пекіном у Південнокитайському морі.