Суспільство

Морози в Україні ослабнуть

10 Січня 2024 14:26
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В Україні в четвер, 11 січня, очікується часом невеликий сніг, уночі в більшості західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях – без опадів, на дорогах ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 2-7° морозу, у західних областях подекуди 8-13°; вдень 0-5° морозу, у південній частині країни подекуди 0-3° тепла; у Карпатах уночі 10-15°, вдень 4-9° морозу. Вітер західний, північно-західний 7-12 м/с, у північній частині місцями пориви 15-18 м/с.

У Києві 11 січня – часом невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 1-3° морозу.

Прогноз погоди в Україні на 12 січня: вночі невеликий, у південно-східній частині помірний сніг, удень без опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень 8-13° морозу (вночі в північно-східних областях до 16° морозу); у південній частині та на Закарпатті вночі та вдень 3-8° морозу.

У Києві 12 січня синоптики прогнозують уночі невеликий сніг, удень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 8-10° морозу.


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