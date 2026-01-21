        Новини

        Морози повільно відступають: якою буде погода в Україні 22 січня

        Сергій Бордовський
        21 Січня 2026 22:01
        Карпати / Фото: Anton Ptushkin/Facebook
        Карпати / Фото: Anton Ptushkin/Facebook

        22 січня синоптична ситуація в Україні зазнаватиме змін. Атмосферний тиск інтенсивно падатиме, а надходження теплішого повітря на висотах поступово призведе до збільшення хмарності, особливо вдень. Істотних опадів не очікується, лише на південному заході країни вдень прогнозують сніг, а на Одещині — мокрий сніг з дощем. Мороз слабшатиме повільно.

        По всій країні хмарно. Вночі та вранці у західних і південних областях місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний та східний, 5–10 м/с.

        Температура повітря у західних областях вночі 14–19 градусів морозу, вдень 6–11 градусів морозу, на Закарпатті 0–3 градуси тепла. На півдні країни вночі 4–9 градусів морозу, вдень 0–5 градусів тепла. На решті території вночі 10–15 градусів морозу, вдень 4–9 градусів морозу.

