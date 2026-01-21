Морози повільно відступають: якою буде погода в Україні 22 січня

22 січня синоптична ситуація в Україні зазнаватиме змін. Атмосферний тиск інтенсивно падатиме, а надходження теплішого повітря на висотах поступово призведе до збільшення хмарності, особливо вдень. Істотних опадів не очікується, лише на південному заході країни вдень прогнозують сніг, а на Одещині — мокрий сніг з дощем. Мороз слабшатиме повільно.

По всій країні хмарно. Вночі та вранці у західних і південних областях місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний та східний, 5–10 м/с.

Температура повітря у західних областях вночі 14–19 градусів морозу, вдень 6–11 градусів морозу, на Закарпатті 0–3 градуси тепла. На півдні країни вночі 4–9 градусів морозу, вдень 0–5 градусів тепла. На решті території вночі 10–15 градусів морозу, вдень 4–9 градусів морозу.

