Морозна погода грає на руку росіянам, вважають у британській розвідці

Протягом останніх двох тижнів спостерігається зростання інтенсивності російського наступу на всіх напрямках фронту.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Британії.

Так, 19 січня 2024 року Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що кількість російських обстрілів на лінії фронту збільшилася на 27% порівняно з попередньою добою: 81 авіаудар і 45 ракетних обстрілів.

Додаткові дані українського Генерального штабу, які порівнюють період 14-18 січня 2024 року з попереднім п’ятиденним періодом січня 2024 року, підтверджують зростання кількості російських обстрілів.

За ці п’ять днів кількість втрат військової техніки з боку Росії зросла на 88%, а кількість втрат російських танків – на 95%. Кількість російських жертв за той самий період також зросла на 15%.

“Ці дані вказують на постійне зростання інтенсивності російської наступальної активності по всьому фронту протягом останніх двох тижнів. Ключовим фактором, що сприяє цьому, скоріш за все, є замерзання ґрунту, що дозволяє пересуватися бронетехніці по пересіченій місцевості”, – вважають у британській розвідці.

