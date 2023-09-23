Моравецький просить Зеленського “не ображати поляків”

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав українського президента Володимира Зеленського “не ображати поляків”. Мовляв, саме це зробив лідер України під час виступу на Генеральній асамблеї ООН цього тижня.

Про це Моравецький сказав під час зустрічі з виборцями в місті Свіднік, повідомляє PAP.

Так, під час заходу прем’єр заговорив про відносини з Україною, нагадавши, що на території сусідньої країни ведеться війна за безпеку Європи. Польський політик також запевнив, що його уряд продовжуватиме сприяти міжнародним постачанням зброї до Києва. Зокрема, хаб у Жешуві “працював, працює і буде працювати разом з нашими союзниками”.

Після цього Моравецький звернувся до президента Зеленського, “щоб він більше ніколи не ображав поляків, як він це зробив нещодавно під час свого виступу в ООН, поляки цього ніколи не дозволять”.

“А захист польського доброго імені – це не тільки мій обов’язок і честь, це також найважливіше завдання уряду Республіки. Ми будемо захищати в нинішньому геополітичному контексті всі наші обґрунтування, і ми знаємо, як ці обґрунтування повинні бути сформовані”, – наголосив прем’єр Польщі.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН заявив, що йому “відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди з РФ”. Він звинуватив деяких європейських партнерів у тому, що вони “діють спільно з Росією та грають у “політичному театрі”. За словами Зеленського, відбувається “трилер” із питання зерна.