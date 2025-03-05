Політика

“Момент великої невизначеності”: Макрон анонсував звернення до нації
5 Березня 2025 10:24
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Президент Франції Еммануель Макрон / Фото: AP
Президент Франції Еммануель Макрон / Фото: AP

Президент Франції Еммануель Макрон 5 березня виступить зі зверненням до нації.

“Дорогі мої співвітчизники! У цей момент великої невизначеності, коли світ стикається з найбільшими викликами, я звернуся до вас сьогодні ввечері о 20:00”, – написав Макрон у соцмережі X.

Еммануель Макрон 3 березня представив європейський план мирного врегулювання, який передбачає часткове перемир’я між Росією та Україною терміном на один місяць, під час якого сторони конфлікту утримуватимуться від бойових дій на морі й у повітрі, включно з ударами по енергетичній інфраструктурі.

Цей план також передбачає відправлення в Україну європейських миротворців, які повинні будуть стежити за виконанням мирної угоди, коли її буде підписано, а також використання заморожених у ЄС російських активів як гарантію безпеки.


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