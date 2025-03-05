“Момент великої невизначеності”: Макрон анонсував звернення до нації

Президент Франції Еммануель Макрон 5 березня виступить зі зверненням до нації.
“Дорогі мої співвітчизники! У цей момент великої невизначеності, коли світ стикається з найбільшими викликами, я звернуся до вас сьогодні ввечері о 20:00”, – написав Макрон у соцмережі X.
Mes chers compatriotes,— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 5, 2025
Dans ce moment de grande incertitude, où le monde est confronté à ses plus grands défis, je m’adresserai à vous ce soir à 20h.
Еммануель Макрон 3 березня представив європейський план мирного врегулювання, який передбачає часткове перемир’я між Росією та Україною терміном на один місяць, під час якого сторони конфлікту утримуватимуться від бойових дій на морі й у повітрі, включно з ударами по енергетичній інфраструктурі.
Цей план також передбачає відправлення в Україну європейських миротворців, які повинні будуть стежити за виконанням мирної угоди, коли її буде підписано, а також використання заморожених у ЄС російських активів як гарантію безпеки.