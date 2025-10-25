“Молнія” транспортувала у Харків два FPV-дрони

Сьогодні ввечері російські війська завдали повітряного удару по Харкову.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, один дрон влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкодивши будівлю. Другий безпілотник не здетонував — його виявили на даху п’ятиповерхового будинку в Київському районі. Попередньо, постраждалих немає.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що за даними Ситуаційного центру, атаку здійснив безпілотник типу «Молнія», який ніс два FPV-дрони. Один із них влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, ще один — у фасад будівлі неподалік. Сам носій — дрон «Молнія» — впав на дах гуртожитку в Київському районі, а його бойова частина — поруч із будівлею.

На місці працюють вибухотехніки та аварійні служби. За словами Терехова, п’ятеро людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес. Профільні служби проводять обстеження територій та фіксують наслідки атаки.