Молдова залишилася без електроенергії через ракетний обстріл української інфраструктури

У деяких регіонах Молдови відключили електроенергію через те, що російські ракети вразили українські міста та життєво важливу інфраструктуру, написав у Твіттері міністр закордонних справ країни Ніку Попеску.

“Кожна бомба, що падає на Україну, торкається і Молдови, і наш народ”, – додав глава МЗС.

“Ми закликаємо Росію припинити руйнацію”, – написав Попеску.

Parts of Moldova are experiencing power outages as a result of Russia's missiles hitting Ukrainian cities & vital infrastructure.



Every bomb falling on Ukraine is also affecting Moldova and our people.



We call on Russia to stop the destruction now.