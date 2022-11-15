Політика

Молдова залишилася без електроенергії через ракетний обстріл української інфраструктури

15 Листопада 2022 19:08
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молдова

У деяких регіонах Молдови відключили електроенергію через те, що російські ракети вразили українські міста та життєво важливу інфраструктуру, написав у Твіттері міністр закордонних справ країни Ніку Попеску.

“Кожна бомба, що падає на Україну, торкається і Молдови, і наш народ”, – додав глава МЗС.

“Ми закликаємо Росію припинити руйнацію”, – написав Попеску.


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