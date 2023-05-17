Молдова готується до виходу із СНД

Спікер парламенту Республіки Молдова Ігор Гросу повідомив, що він ініціює процедуру, яка призведе до виходу країни з міжпарламентської асамблеї СНД та буде першим кроком на шляху до повного виходу із Співдружності Незалежних Держав.

Його слова наводить молдавське видання Newsmaker. Гросу додав, що обговорив цю ініціативу з громадянами республіки, парламентською фракцією партії влади «Дія та солідарність» (PAS), а також із президентом Майєю Санду.

Відповідний законопроект буде підготовлено до наступного засідання Постійного бюро парламенту.

«Після того, як засновник СНД Росія варварськи напала на Україну, ця організація більше не може називатися спільнотою. Це стане першим кроком до виходу нашої країни із СНД, від якого Молдова відокремлена географічно після виходу України. Ми готові відокремитися від джерела зла, війни та бідності. За 30 років ми довели, що прагнемо процвітання та демократії та кращого майбутнього. СНД – це організація, створена Росією на руїнах СРСР, щоб контролювати колишні радянські республіки. Ми більше не можемо залишатися за одним столом переговорів із країною-агресором», – наголосив Ігор Гросу.