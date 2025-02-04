Моді наступного тижня приїде до Трампа, – Bloomberg

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наступного тижня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в адміністрації США.

Трамп раніше вже анонсував цю зустріч, зазначивши, що мав тривалу розмову з Моді та чекає на його візит у лютому.

У Міністерстві закордонних справ Індії наразі не коментують інформацію про зустріч. Однак минулого тижня прессекретар міністерства Рандхір Джайсвал заявив, що “обидві сторони працюють над швидким візитом прем’єр-міністра до США для подальшого поглиблення” свого партнерства.