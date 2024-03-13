Суспільство

Мобільного оператора lifecell оштрафували на понад 10 млн грн за недостатню підготовку до блекаутів

13 Березня 2024 18:23
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Ілюстративне фото / Getty Images

Регулятор призначив штраф для мобільного оператора lifecell за те, що той не вжив потрібних заходів для підготовки до блекаутів у 2023 році.

Про це йдеться у заяві Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах електронних комунікацій та зв’язку.

Регулятор зазначає, що після перевірок на початку 2023 року порушення виявили в усіх трьох операторів мобільного зв’язку, однак лише lifecell не усунув їх.

Оператор не вжив заходів для сталого функціонування електронної комунікаційної мережі у Рівненській області щонайменше протягом трьох діб. Це стало відомо за результатами повторної перевірки наприкінці минулого року.

Як покарання за це передбачений штраф від 0,1 до 0,3 відсотка доходу, який мобільний оператор отримав за останній звітний рік. Тож lifecell має сплатити близько 10,5 мільйона гривень.

Перевірки відбулись на виконання вимог РНБО, згідно з якими мобільні оператори мають гарантувати стале надання електронних комунікаційних послуг на певних об’єктах щонайменше протягом трьох днів.


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