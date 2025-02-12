Мобілізованих у 2022 році росіян масово примушують підписувати контракти

Командири в російській окупаційній армії масово примушують військових, які потрапили на фронт за мобілізацією у 2022 році, укладати контракти з Міноборони.

Про цю практику виданню “Верстка” розповіли десятки військових із різних підрозділів, що перебувають на території України, і дружини мобілізованих.

Тим, хто відмовляється від підписання контракту, погрожують переведенням у штурмові загони, де дуже великі шанси загинути. При цьому на роздуми їм часто дають лише кілька годин. “Ті, хто не підписують, – або одразу в штурм, або прибирають з колишніх посад, куди відправляють – невідомо”, – розповів один зі співрозмовників видання.

Контракти нав’язують і тим мобілізованим, які служать у тиловому забезпеченні або відновлюються в так званому полку видужуючих, де збирають військових, прооперованих після поранень.

Причин, через які від мобілізованих вимагають укладати контракти, кілька. Одна з них – брак досвідчених військових. Більшість мобілізованих перебувають на фронті вже понад два роки, а нові контрактники, за словами одного з військових, “зараз ідуть нульові”.

Ще одна причина – побоювання різкого відтоку людей з армії після закінчення бойових дій. Більшість мобілізованих майже напевно вирушать додому, щойно указ про мобілізацію буде скасовано, а контрактники повинні будуть залишитися в армії до завершення контракту.

Третьою причиною видання називає зниження “соціальної напруженості”: мобілізовані та їхні родичі незадоволені безстроковим перебуванням на фронті, “багато пишуть і говорять” про це, а в разі наявності підписаних контрактів робити це їм буде складніше.

Нарешті, остання причина, яку називають джерела «Верстки», – це звітні показники: Міноборони повинно показувати керівництву РФ високі дані щодо набору добровольців, і командири на місцях у такий спосіб намагаються досягти хороших показників.

Більшість співрозмовників “Верстки” з-поміж мобілізованих, від яких вимагали укласти контракт, зробили це – здебільшого, намагаючись уникнути призначень у штурмові роти. Ті ж, хто до останнього відмовляється, пояснюють своє рішення, зокрема, побоюванням у майбутньому потрапити в зони інших військових конфліктів.