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Мобілізованих росіян планують використати в наступальних операціях навесні та влітку

8 Січня 2023 14:51
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гур, мобілізація

Вадим Скібіцький зазначив, що країні-терористу знадобиться два місяці, щоб підготувати військові формування, і будь-який успіх росії на полі бою залежатиме від того, наскільки добре будуть оснащені та навчені росіяни.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів у інтерв’ю виданню The Guardian.

За словами представника воєнної розвідки України, багато чого також залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які Україна готує: «Якщо росія цього разу програє, тоді путін зазнає краху», – підсумував Вадим Скібіцький.


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