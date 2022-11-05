Мобілізація в Росії не дала очікуваних результатів, – ISW

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, висуває умови для продовження прихованої мобілізації, що свідчить про те, що часткова мобілізація не створила достатніх сил для досягнення максималістичних цілей Путіна в Україні, незважаючи на заяви Путіна про протилежне.

Про це повідомляється у щоденному звіті ISW.

Путін оголосив 4 листопада, що російські війська мобілізували 318 000 чоловік із 300 000 дозволених за рахунок набору добровольців у період мобілізації. Путін додав, що Росія вже направила до виконання бойових завдань 49 тисяч осіб. Твердження Путіна про успішну та завершену мобілізацію не узгоджуються з його указом від 4 листопада, який дозволяє російським чиновникам мобілізувати громадян із непогашеною судимістю за деякі серйозні злочини.

Також Путін підписав укази про розширення статусу військовослужбовців на військовослужбовців добровольчих формувань і про пільги щодо мобілізації для громадян, які проходять альтернативну службу. Такі укази, ймовірно, свідчать про те, що Путін готується продовжувати приховану мобілізацію в Росії, намагаючись стимулювати волонтерську службу або встановлюючи умови для мобілізації засуджених, враховуючи, що станом на 4 листопада він ще не підписав наказ про припинення мобілізації. Положення, які дозволяють мобілізацію ув’язнених, також можуть свідчити про те, що Путін намагається попередити соціальну напругу, встановлюючи умови для мобілізації засуджених замість цивільних росіян.

Російська опозиція та інтернет-видання повідомили, що російська влада та бізнес готуються до другої хвилі мобілізації, модернізуючи військові пункти та готуючи списки придатних чоловіків. Про проведення другої хвилі мобілізації раніше також говорили губернатори Ростовської, Курської та Воронезької областей, а кілька чоловіків повідомили про отримання повісток на 2023 рік. Хоча незрозуміло, чи Кремль подвоїть приховану мобілізацію чи розпочне нову хвилю мобілізації, укази Путіна свідчать про постійні проблеми з формуванням збройних сил, які переслідують російську військову кампанію.