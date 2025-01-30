Міжнародний реєстр збитків поновив прийом заяв

Міжнародний реєстр збитків відновив прийом заяв щодо пошкодження або знищення нерухомості через війну Росії проти України. Прийом заяв був припинений після кібератаки Росії на українські реєстри в грудні 2024 року.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що тепер власники пошкоджених або знищених будинків і квартир можуть подавати заявки до міжнародного реєстру через платформу “Дія”.

“Майже кожен день починається й завершується тривогою, часто з пошкодженнями та руйнуваннями домівок українців. Фіксуйте наслідки російської агресії на міжнародному рівні — подавайте заяву до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі. Послуга знову працює в Дії”, – повідомив Федоров.