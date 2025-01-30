Суспільство

Міжнародний реєстр збитків поновив прийом заяв
30 Січня 2025 18:31
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Зруйнована росіянами багатоповерхівка у Сумах / Фото: ДСНС
Зруйнована росіянами багатоповерхівка у Сумах / Фото: ДСНС

Міжнародний реєстр збитків відновив прийом заяв щодо пошкодження або знищення нерухомості через війну Росії проти України. Прийом заяв був припинений після кібератаки Росії на українські реєстри в грудні 2024 року.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що тепер власники пошкоджених або знищених будинків і квартир можуть подавати заявки до міжнародного реєстру через платформу “Дія”.

“Майже кожен день починається й завершується тривогою, часто з пошкодженнями та руйнуваннями домівок українців. Фіксуйте наслідки російської агресії на міжнародному рівні — подавайте заяву до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі. Послуга знову працює в Дії”, – повідомив Федоров.


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