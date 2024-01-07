Міжнародні фонди допоможуть харків’янам відновити вікна в оселях

Міжнародні фонди готові профінансувати встановлення нових вікон у квартирах харків’ян, які були пошкоджені внаслідок обстрілів міста.

Про це сьогодні, 7 січня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

Мер зазначив, що обстріли завдали серйозних збитків. Зокрема, лише внаслідок останніх атак у квартирах було вибито понад 3 тис. вікон, які комунальники вже закрили.

«Зараз працюємо з фінансовими донорами, інституціями, міжнародними фондами. Вже є певні домовленості, щоб за їхній рахунок люди отримали вікна», – повідомив Ігор Терехов.

Крім того, внаслідок обстрілів були значно пошкоджені дахи житлових будинків. Фахівці оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи, проте покрівлі все ще потребують повноцінного ремонту.

«Ми зробили все можливе, щоби локалізувати руйнування. Дахи дуже постраждали, але ми привели їх до ладу. А коли буде можливість – повністю відремонтуємо», – зазначив Ігор Терехов.