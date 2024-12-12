Між Закарпаттям та Одесою запустили потяг із дитячим вагоном

Відтепер у потязі №26/25 Одеса — Ясіня щодня курсуватиме спеціальний дитячий вагон, де маленькі пасажири зможуть весело та безпечно провести час у дорозі.
Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
«Цей рейс є одним з найпопулярніших для оздоровлення дитячих груп і сімей ветеранів у Карпатах, тож знаємо напевне, що одеські родини його оцінять», — зазначили в «Укрзалізниці».
Що є у дитячому вагоні:
- бізіборди з рухомими елементами;
- навчально-розважальні матеріали;
- інтерактивні ігри та пізнавальні завдання;
- тематичні купе з персонажами «Іскорки Суперсил»;
- манежі для найменших пасажирів;
- збільшені обмежувачі на верхніх полицях з протиударними накладками;
- дитячі поручні з м’якою оббивкою для безпечного пересування.
Нововведення покликане зробити подорож комфортнішою та цікавішою для родин з дітьми.