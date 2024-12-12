Між Закарпаттям та Одесою запустили потяг із дитячим вагоном

Відтепер у потязі №26/25 Одеса — Ясіня щодня курсуватиме спеціальний дитячий вагон, де маленькі пасажири зможуть весело та безпечно провести час у дорозі.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

«Цей рейс є одним з найпопулярніших для оздоровлення дитячих груп і сімей ветеранів у Карпатах, тож знаємо напевне, що одеські родини його оцінять», — зазначили в «Укрзалізниці».

Що є у дитячому вагоні:

бізіборди з рухомими елементами;

навчально-розважальні матеріали;

інтерактивні ігри та пізнавальні завдання;

тематичні купе з персонажами «Іскорки Суперсил»;

манежі для найменших пасажирів;

збільшені обмежувачі на верхніх полицях з протиударними накладками;

дитячі поручні з м’якою оббивкою для безпечного пересування.

Нововведення покликане зробити подорож комфортнішою та цікавішою для родин з дітьми.