Суспільство

Між Закарпаттям та Одесою запустили потяг із дитячим вагоном
12 Грудня 2024 20:37
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укрзалізниця
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Відтепер у потязі №26/25 Одеса — Ясіня щодня курсуватиме спеціальний дитячий вагон, де маленькі пасажири зможуть весело та безпечно провести час у дорозі.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

«Цей рейс є одним з найпопулярніших для оздоровлення дитячих груп і сімей ветеранів у Карпатах, тож знаємо напевне, що одеські родини його оцінять», — зазначили в «Укрзалізниці».

Що є у дитячому вагоні:

  • бізіборди з рухомими елементами;
  • навчально-розважальні матеріали;
  • інтерактивні ігри та пізнавальні завдання;
  • тематичні купе з персонажами «Іскорки Суперсил»;
  • манежі для найменших пасажирів;
  • збільшені обмежувачі на верхніх полицях з протиударними накладками;
  • дитячі поручні з м’якою оббивкою для безпечного пересування.

Нововведення покликане зробити подорож комфортнішою та цікавішою для родин з дітьми.


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