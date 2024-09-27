Між військовим та очільником управління роботи з проблемними активами Нацбанку сталася сутичка у Києві

У Києві сталась сутична між білоруським добровольцем Андрієм Трацевським та очільником управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павлом Полярушем.

Про це повідомив Андрій Трацевський у Instagram.

За словами Трацевського, топпосадовець НБУ був “явно напідпитку або під наркотиками мало не зніс мене на дорозі, потім перекрив проїжджу частину і продовжував сидіти з дівчиною в авто”.

Також він заявив, що Поляруш погрожував військовому “прострелити ноги” з нагородної зброї.

Правоохоронці повідомили, що за кермом автомобілю Lexus знаходився чоловік у нетверезому стані. За результатами огляду, у нього вилучили зброю.

За даними поліції, що після погроз інший чоловік вдарив водія Lexus та розпилив газовий балончик.

Конфліктуючи сторони написали заяви одне на одного. Також поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 129 КК “Погроза вбивством”.