Між вагнерівцями та білоруськими прикордонниками сталась сутичка – ЦНС

У Білорусі сталася сутичка між “вагнерівцями” та білоруськими прикордонниками, останні “відійшли”.

Про це повідомляє пресслужба українського Центру національного спротиву.

“За повідомленнями місцевого підпілля, в районі міста Наровля Гомельської області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп “Вагнер”.

Терористи вже 19 липня провели рекогностування (розвідку місцевості – ред.) поблизу населеного пункту Дятлик, що неподалік кордону з Україною. В ході цих дій відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками Білорусі”.

За інформацією ЦНС, прикордонники відійшли і “не перешкоджали роботі вагнерівців”.