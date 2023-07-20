Суспільство

Між вагнерівцями та білоруськими прикордонниками сталась сутичка – ЦНС

20 Липня 2023 12:44
читать на русском →
вагнер, білорусь, прикордонники

У Білорусі сталася сутичка між “вагнерівцями” та білоруськими прикордонниками, останні “відійшли”.

Про це повідомляє пресслужба українського Центру національного спротиву.

“За повідомленнями місцевого підпілля, в районі міста Наровля Гомельської області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп “Вагнер”.

Терористи вже 19 липня провели рекогностування (розвідку місцевості – ред.) поблизу населеного пункту Дятлик, що неподалік кордону з Україною. В ході цих дій відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками Білорусі”. 

За інформацією ЦНС, прикордонники відійшли і “не перешкоджали роботі вагнерівців”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
20 Липня 2023 15:13

Україна вважатиме військовою ціллю всі судна, які прямують до контрольованих Росією портів в Чорному морі

20 Липня 2023 15:03

ЄС продовжив санкції проти РФ за вторгнення в Україну
20 Липня 2023 14:44

Україна почала застосовувати касетні боєприпаси, – WP
20 Липня 2023 13:03

Колишнього настоятеля храму УПЦ, який підозрюється в розбещенні рідних доньок, будуть судити у Дніпрі
20 Липня 2023 10:19

Ворог перебуває у напівоточенні у Бахмуті – Сирський

Останні новини
усі новини

Думки

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

усі думки