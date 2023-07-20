Між вагнерівцями та білоруськими прикордонниками сталась сутичка – ЦНС

У Білорусі сталася сутичка між “вагнерівцями” та білоруськими прикордонниками, останні “відійшли”.
Про це повідомляє пресслужба українського Центру національного спротиву.
“За повідомленнями місцевого підпілля, в районі міста Наровля Гомельської області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп “Вагнер”.
Терористи вже 19 липня провели рекогностування (розвідку місцевості – ред.) поблизу населеного пункту Дятлик, що неподалік кордону з Україною. В ході цих дій відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками Білорусі”.
За інформацією ЦНС, прикордонники відійшли і “не перешкоджали роботі вагнерівців”.