Політика

Між Умєровим та Нуланд відбулась “важлива розмова”

31 Січня 2024 18:17
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Умєров, сша

Під час зустрічі за участю заступниці держсекретаря Сполучених Штатів з політичних питань Вікторії Нуланд, та міністра оборони Рустема Умєрова йшлося про боротьбу України проти російської агресії.

Про це у соцмережі X повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

“Сьогодні відбулася важлива розмова з міністром оборони України Рустемом Умєровим та заступницею державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд про боротьбу України, яка захищає свої кордони та свій народ від російської агресії”, — йдеться у дописі дипломатки.

Водночас Брінк не розповіла подробиць переговорів сторін.


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