Політика

Між Офісом президента і Верховною Радою виникли непорозуміння, – ЗМІ

20 Березня 2024 09:59
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зеленський, рада
Верховна рада України / Фото: Детектор Медіа

Між Офісом президента і Верховною Радою виникли непорозуміння, повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовника з числа парламентських топів.

“Між Офісом президента і парламентом є непорозуміння. ОП зневажає парламент. Вони думають, що “слуги” голосуватимуть за все, що потрібно, бо ж Зеленський їх привів до влади. Так, привів. І що? А ми вже два роки повномасштабної війни вистояли”, — каже співрозмовник.

За його словами, “стара модель взаємодії уже не працює” і “потрібно щось змінювати”.

Співрозмовник зазначив, що, “депутати не впливають на процеси в державі і тому не бачать своєї ролі в Раді і сенсу бути там”.


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