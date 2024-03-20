Між Офісом президента і Верховною Радою виникли непорозуміння, – ЗМІ

Між Офісом президента і Верховною Радою виникли непорозуміння, повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовника з числа парламентських топів.

“Між Офісом президента і парламентом є непорозуміння. ОП зневажає парламент. Вони думають, що “слуги” голосуватимуть за все, що потрібно, бо ж Зеленський їх привів до влади. Так, привів. І що? А ми вже два роки повномасштабної війни вистояли”, — каже співрозмовник.

За його словами, “стара модель взаємодії уже не працює” і “потрібно щось змінювати”.

Співрозмовник зазначив, що, “депутати не впливають на процеси в державі і тому не бачать своєї ролі в Раді і сенсу бути там”.