Суспільство

Мітинги у Тбілісі: протестуючі прогнали російських журналістів 
29 Жовтня 2024 21:48
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грузія, журналіст, мітинг, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Журналістів прокремлівських видань “РИА Новости” і “Известий” прогнали з мітингу проти результатів парламентських виборів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

“РИА новости” заявляють, що їхній журналіст постраждав через те, що над його вухом протестувальники увімкнули гучномовець на великій потужності, адже почули від нього російську мову.

Він упав від звукового удару, після чого в ситуацію втрутилася поліція.

Кореспондента “Известий” також вигнав один із протестувальників, правоохоронці попросили поїхати його на таксі з мітингу.


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