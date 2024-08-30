Містом-господарем Євробачення-2025 стане Базель

“Євробачення-2025” відбудеться на арені St. Jakobshalle у третьому за величиною швейцарському місті Базелі.

Про це повідомили на офіційному сайті Євробачення.

Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу “Євробачення-2025” відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Місто-господаря обрали разом швейцарська телерадіокомпанія SRG SSR та Європейська мовна спілка, як є організатором конкурсу.

Під час конкурсного відбору перевірялися умови на майданчику, місцева інфраструктура та здатність міста прийняти тисячі делегацій, екіпажів, фанатів і журналістів з усього світу.

“Європейська мовна спілка в захваті від того, що Базель обрали містом-господарем для пісенного конкурсу “Євробачення-2025″. Конкурс зародився у Швейцарії в Лугано ще в 1956 році, і це чудово повернути його на батьківщину майже через 70 років”, – прокоментував виконавчий директор пісенного конкурсу Мартін Остердаль.

Він заявив, що стратегічне розташування Базеля на перехресті Європи робить його ідеальним місцем для проведення заходу, який відзначає силу музики, щоб об’єднувати людей через кордони.

“Після конкурсів в італо- та франкомовних частинах країни в 1956 і 1989 роках ми також раді вперше провести пісенний конкурс “Євробачення” в німецькомовній Швейцарії. Разом із телевізійним мовником SRG SSR та містом Базель ми створимо дивовижне свято музики на березі річки Рейн, яке лунатиме далеко за межами сцени”, – додав Остердаль.