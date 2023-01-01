Суспільство

Міста більше не існує, – Буданов про Бахмут

1 Січня 2023 10:12
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бахмут, буданов

Армія Росії майже повністю знищила місто Бахмут на Донеччині та зробила його непридатним для життя.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

За його словами, військова ситуація у Бахмуті не катастрофічна.

“Там катастрофа саме місто… Але на моє розуміння, це місто в принципі більше як місто не існує. Певні райони відбудові точно не підлягають. Я не будівельник, проте це місто легше вже робити з “нуля”, ніж відбудовувати”, – сказав він.

Керівник ГУР МО України Кирило Буданов 27 – 28 грудня приїздив у Бахмут.

В ISW вважають, що російський наступ на Бахмут дійшов своєї кульмінації та, ймовірно, скоро завершиться. Загарбники виснажать свої ресурси й не зможуть продовжувати атаку.


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