Міста більше не існує, – Буданов про Бахмут

Армія Росії майже повністю знищила місто Бахмут на Донеччині та зробила його непридатним для життя.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

За його словами, військова ситуація у Бахмуті не катастрофічна.

“Там катастрофа саме місто… Але на моє розуміння, це місто в принципі більше як місто не існує. Певні райони відбудові точно не підлягають. Я не будівельник, проте це місто легше вже робити з “нуля”, ніж відбудовувати”, – сказав він.

Керівник ГУР МО України Кирило Буданов 27 – 28 грудня приїздив у Бахмут.

В ISW вважають, що російський наступ на Бахмут дійшов своєї кульмінації та, ймовірно, скоро завершиться. Загарбники виснажать свої ресурси й не зможуть продовжувати атаку.