Економіка

Міст в Старому Салтові можуть почати відновлювати вже цього року

30 Листопада 2022 21:57
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відбудова

Роботи з відновлення мосту у Старому Салтові можуть почати вже наприкінці 2022 року. Про це Суспільне Харків розказав начальник відділу штучних споруд Служби автомобільних доріг Харківщини Дмитро Танцур.

“Проводиться розробка робочого проекту, вона вже на завершальній стадії, буде визначений підрядник, і будемо розпочинати роботи з реконструкції споруди. Орієнтовно це кінець цього року — початок наступного”, — сказав Дмитро Танцур.

За його словами, дорожники розглядали два варіанти, як влаштувати рух мостом у Старому Салтові. Від варіанту влаштувати поруч з пошкодженим мостом тимчасову переправу відмовилися: “Це недоцільно через великий кошторис та терміни реалізації, це було б дорожче у три рази”.

“Ми вирішили відновлювати міст по старій осі споруди. Це буде швидше, доцільніше, менш затратно. Повністю зруйновано середній прогін, також всі прогони зазнали руйнування, бо були пошкодження з різних боків, його підривали зліва та справа, тож всі прогони перебувають в непроєктному положенні”, — пояснив Дмитро Танцур.

Вартість ремонту мосту в Старому Салтові остаточно ще невідома, однак Танцур каже, що мова йтиме про суму до 400 млн гривень.

“Якщо почнемо роботи наприкінці цього року, то закінчимо наприкінці наступного року за умови наявності фінансування”, — говорить Дмитро Танцур.


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