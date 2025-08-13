Мішенню БпЛА вночі став вузол нафтопроводу “Дружба” у Брянській області РФ: де ще лунали вибухи

У ніч з 12 на 13 серпня в місті Унеча та селі Високе Брянської області РФ спостерігали нову атаку безпілотників. Ціллю знову стала нафтоперекачувальна станція “Унеча” — один із ключових вузлів магістрального нафтопроводу “Дружба”.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Канал Astra опублікував відео із загравою у небі, ймовірно, зняте на місці події. Губернатор Брянської області заявив, що протиповітряна оборона РФ знищила 12 безпілотників над регіоном. За його словами, наслідки атаки уточнюються, на місці працюють екстрені та оперативні служби.

Це вже не перша атака на об’єкт – відомо, що 6 серпня щонайменше один дрон влучив по території станції “Унеча”, після чого спалахнула пожежа.

Станція “Унеча” належить холдингу “Транснефтепродукт” і є найбільшим вузлом мережі нафтопроводів “Дружба”.

Про вибухи сьогодні вночі також повідомляли жителі Червоноармійського району Волгограда: у цьому районі розташований НПЗ “ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка”, який раніше атакували дрони.

Також, за інформацією оперштабу Краснодарського краю, у Слов’янську-на-Кубані уламки БпЛА впали на території НПЗ, після чого розпочалася пожежа. У місті розташований нафтопереробний завод “Слов’янськ ЕКО”, який раніше вже зазнавав атак.