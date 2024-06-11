Міноборони запустило сайт із пошуку вакансій у Силах оборони

Міністерство оборони запустило сайт з пошуку вакансій у Силах оборони України.

Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

“Тепер у вас є можливість самостійно обрати посаду для служби в армії. Забудьте про страхи та сумніви – настав час обрати свій шлях! Обирайте свою професію в Силах оборони України на army.gov.ua і станьте частиною сильної та сучасного війська”, — йдеться у повідомленні.

Також на сайті можна переглянути адреси центрів рекрутингу, які вже працюють в Україні.