Міноборони закупить зимовий одяг на 2,6 млрд грн

Державний оператор тилу Міністерства оборони України розпочав доставляти для бійців ЗСУ зимовий одяг. Планується постачань на 2,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Завчасне забезпечення наших військових якісним зимовим одягом та взуттям є життєво необхідним для їхньої безпеки та ефективності. (…) Це дозволить створити умови для комфорту та боєготовності наших військовослужбовців у холодний період”, – прокоментував заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Постачальники, з якими уклали угоду, мають до кінця року передати усю продукцію, каже ДОТ. Вже розпочали постачання вітровологозахисних штанів і курток, сорочок, рукавичок, трекінгових шкарпеток, черевик з високими берцями тощо.

Військові отримають на зиму: