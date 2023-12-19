Економіка

Міноборони закупить понад 1000 пікапів для ЗСУ

19 Грудня 2023 21:16
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міноборони

Міністерство оборони закупить понад тисячу позашляховиків для Збройних Сил України. Таку масову закупівлю держава проводить вперше, повідомило міністерство.

Тендер на 1 749 865 263,28 грн за партію в 1016 пікапів оголосило державне підприємство “Агенція оборонних закупівель”, свідчать дані в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Автомобілі для ЗСУ мають бути повнопривідними, з вантажопідйомністю не менше 800 кг та кліренсом не менше 180 мм.

Очікувану вартість формували на підставі комерційних пропозицій трьох офіційних дистриб’юторів, уточнило Міноборони. Вартість включає деяке додаткове обладнання (лебідка і причіпний пристрій).

Очікувана вартість одного автомобіля, який відповідає параметрам, може становити не більш як 1,7 млн грн.

Подавати пропозиції учасники можуть до 27 грудня. Далі триватиме розгляд та визначення переможця. До 15 березня 2024 року автомобілі типу Pick-Up постачать до військ.


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