Економіка

Міноборони закупило “мавіків” на 1,1 млрд грн

21 Травня 2024 15:06
міноборони

“Агенція оборонних закупівель” уклала контракти на постачання 4200 дронів DJI Mavic 3E для українських військових.

Загальна сума укладених контрактів – 1,1 млрд грн, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Наразі це вже друга закупівля дронів такого типу, що здійснюється в інтересах Збройних Сил через Міністерство оборони України. Попередня закупівля відбулася у квітні цього року.

Крім того, за повідомленням оборонного відомства, станом на 20 травня уже відбулися успішні аукціони Агенції оборонних закупівель на додаткові 4000 БПаК DJI Mavic 3E та 1500 DJI Mavic 3T, де очікується підписання контрактів.

Станом на сьогодні, разом із попередніми закупівлями, загальна кількість законтрактованих Агенцією БпАК DJI Mavic вже становить 8200 комплектів (7200 DJI Mavic 3E та 1000 DJI Mavic 3T).

За результатами аукціонів на Prozorro, середня ціна на один БпАК становила:

  • DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 126,3 тис. грн;
  • DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 194,2 тис. грн.

Закуплені дрони є частиною березневого тендера Міністерства оборони на закупівлю 15 000 DJI Mavic 3E та 5000 DJI Mavic 3T на суму майже 3 мільярди гривень.


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