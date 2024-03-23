Міноборони Великої Британії показало фото українських пілотів під час підготовки до польотів на F-16

Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських ВПС, закінчили навчання.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
“Тепер вони перейдуть на наступний етап навчання у Франції”, – йдеться в повідомленні відомства в соцмережі X.
👉 The first Ukrainian pilots to have undergone intensive training under the guidance of @RoyalAirForce instructors have graduated.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 23, 2024
They will now move onto the next stage of training in France. 🇫🇷#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/33aHd7kc6B