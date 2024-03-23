Політика

Міноборони Великої Британії показало фото українських пілотів під час підготовки до польотів на F-16

23 Березня 2024 19:39
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F-16
Перші українські пілоти закінчили навчання у Британії / Фото Ministry of Defence GB

Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських ВПС, закінчили навчання.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

“Тепер вони перейдуть на наступний етап навчання у Франції”, – йдеться в повідомленні відомства в соцмережі X.


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