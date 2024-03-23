Політика

Міноборони Великої Британії показало фото українських пілотів під час підготовки до польотів на F-16 Перші українські пілоти закінчили навчання у Британії / Фото Ministry of Defence GB Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських ВПС, закінчили навчання. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. “Тепер вони перейдуть на наступний етап навчання у Франції”, – йдеться в повідомленні відомства в соцмережі X. 👉 The first Ukrainian pilots to have undergone intensive training under the guidance of @RoyalAirForce instructors have graduated.



They will now move onto the next stage of training in France. 🇫🇷#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/33aHd7kc6B — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 23, 2024



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