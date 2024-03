Міноборони Великої Британії показало фото українських пілотів під час підготовки до польотів на F-16

Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських ВПС, закінчили навчання.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

“Тепер вони перейдуть на наступний етап навчання у Франції”, – йдеться в повідомленні відомства в соцмережі X.

👉 The first Ukrainian pilots to have undergone intensive training under the guidance of @RoyalAirForce instructors have graduated.



