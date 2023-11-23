Суспільство

Міноборони України прискорило постачання нових зразків зброї до війська

23 Листопада 2023 15:12
читать на русском →
зброя, міноборони

Міністерство оборони України прискорило постачання нових зразків зброї в армію, очікується, що процес постачання нових зразків озброєння і військової техніки скоротиться до 20 днів.

Як повідомляє Міноборони, прискорення стало можливим завдяки змінам до постанови Кабінету Міністрів від 25.02.2015 № 345, які було внесено на засіданні Кабміну 21 листопада за ініціативою Міноборони України.

“Очікується, що внаслідок цих змін процес постачання нових зразків озброєння та військової техніки скоротиться до 20 днів, хоча цей термін може змінюватися залежно від якості та повноти наданих виробником матеріалів”, – ідеться в повідомленні.

Раніше для того, щоб зброя чи техніка потрапили до ЗСУ, виробники долали процедуру, яка складалася з шести етапів і могла затягуватися на кілька місяців.

“Відтепер з неї вилучено одну найтриваліших бюрократичних перепон – видання наказу про допуск до експлуатації. Його погодження з різними структурами МОУ та Генштабу зазвичай тривало близько місяця. Оновлений fast track постачання зброї передбачає також скорочення термінів на інших етапах. Зокрема, випробування нових зразків зброї та перевірка їхніх бойових характеристик відбуватиметься безпосередньо на полі бою”, – зазначили у відомстві.

У разі успішних результатів жодних додаткових випробувань більше не потрібно (як це було, наприклад, із колісною самохідною гаубицею “Богдана”).

“Ще одна важлива зміна стосується закупівлі найзатребуваніших класів безпілотників (“мікро” та “міні”) цивільного або ж подвійного призначення, які можна переобладнати для виконання бойових завдань. Відтепер держзамовник може закуповувати такі БПЛА, навіть якщо вони не були допущені до експлуатації та кодифіковані як предмет постачання”, – пояснили у відомстві.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Листопада 2023 17:37

Зеленський підписав санкції проти 147 росіян і громадян інших країн
23 Листопада 2023 16:59

Україна відправила Польщі офіційну ноту після смерті другого водія на кордоні
23 Листопада 2023 15:12

Міноборони України прискорило постачання нових зразків зброї до війська
23 Листопада 2023 15:05

Росія обстріляла Чорнобаївку на Херсонщині — троє загиблих
23 Листопада 2023 15:00

Майно Дубінського арештували
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
усі думки