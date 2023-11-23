Міноборони України прискорило постачання нових зразків зброї до війська

Міністерство оборони України прискорило постачання нових зразків зброї в армію, очікується, що процес постачання нових зразків озброєння і військової техніки скоротиться до 20 днів.

Як повідомляє Міноборони, прискорення стало можливим завдяки змінам до постанови Кабінету Міністрів від 25.02.2015 № 345, які було внесено на засіданні Кабміну 21 листопада за ініціативою Міноборони України.

“Очікується, що внаслідок цих змін процес постачання нових зразків озброєння та військової техніки скоротиться до 20 днів, хоча цей термін може змінюватися залежно від якості та повноти наданих виробником матеріалів”, – ідеться в повідомленні.

Раніше для того, щоб зброя чи техніка потрапили до ЗСУ, виробники долали процедуру, яка складалася з шести етапів і могла затягуватися на кілька місяців.

“Відтепер з неї вилучено одну найтриваліших бюрократичних перепон – видання наказу про допуск до експлуатації. Його погодження з різними структурами МОУ та Генштабу зазвичай тривало близько місяця. Оновлений fast track постачання зброї передбачає також скорочення термінів на інших етапах. Зокрема, випробування нових зразків зброї та перевірка їхніх бойових характеристик відбуватиметься безпосередньо на полі бою”, – зазначили у відомстві.

У разі успішних результатів жодних додаткових випробувань більше не потрібно (як це було, наприклад, із колісною самохідною гаубицею “Богдана”).

“Ще одна важлива зміна стосується закупівлі найзатребуваніших класів безпілотників (“мікро” та “міні”) цивільного або ж подвійного призначення, які можна переобладнати для виконання бойових завдань. Відтепер держзамовник може закуповувати такі БПЛА, навіть якщо вони не були допущені до експлуатації та кодифіковані як предмет постачання”, – пояснили у відомстві.