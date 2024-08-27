Міноборони спростило облік військового майна

Міністерство оборони внесено зміни у накази 232, 300 та 440, які стосуються військового обліку.

Як пояснює оборонне відомство, зміни у ці накази скасовують цілу низку бюрократичних норм, а частину паперової роботи можна буде виконувати у цифровому форматі.

“У світі вже давно застосовуються цифрові інструменти для ведення обліку, тоді як наші військові ведуть журнали “від руки”. Нові зміни у накази Міністерства оборони надалі звільняють нас від паперової і повільної армії”, — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Що змінюється: