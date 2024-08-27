Суспільство

Міноборони спростило облік військового майна
27 Серпня 2024 18:14
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армія, міноборони
Ілюстративне фото / Міноборони

Міністерство оборони внесено зміни у накази 232, 300 та 440, які стосуються військового обліку.

Як пояснює оборонне відомство, зміни у ці накази скасовують цілу низку бюрократичних норм, а частину паперової роботи можна буде виконувати у цифровому форматі.

“У світі вже давно застосовуються цифрові інструменти для ведення обліку, тоді як наші військові ведуть журнали “від руки”. Нові зміни у накази Міністерства оборони надалі звільняють нас від паперової і повільної армії”, — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Що змінюється:

  • скасовуються 16 неінформативних паперових книг і журналів. Наприклад, книги обліку руху осіб, що харчуються, чи журнал обліку мила;
  • скасовуються стелажні ярлики та штабельні картки для більшості складів;
  • атестати на харчування та майно військовослужбовців можна буде набрати на комп’ютері і роздрукувати. Раніше це були бланки суворої звітності, які писались від руки при переміщеннях військових;
  • скасовуються комісії для приймання-передачі військового майна;
  • скасовується звірка і ведення журналів результатів звірки обліку військового майна між військовими частинами і органами військового управління, що працюють у інформаційно-комунікаційних системах. Цими даними можна буде обмінюватися у цифровому вигляді.
  • дозволяється використовувати кваліфіковані електронні підписи та печатки при оформленні первинних документів та веденні обліку військового майна.

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