Суспільство

Міноборони спростувало чутки про звільнення трьох командувачів

14 Листопада 2023 07:04
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міноборони

Міністерство оборони в понеділок, 13 листопада, заявило, що «інформація, опублікована низкою ЗМІ, не відповідає дійсності». Раніше УП повідомляла, що міністр оборони Рустем Умєров може звільнити трьох командувачів.

У повідомленні відомства зазначено, що Міноборони «не коментує чутки або неперевірену інформацію». Там додали, що «всі працюють у штатному режимі», а всі рішення координують із Генеральним штабом.

УП 13 листопада писала, що Рустем Умєров готує подання на звільнення трьох командувачів ЗСУ — командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександра Тарнавського, командувачки Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко та командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.

Причини можливого звільнення Тарнавського і Наєва поки не відомі. На звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які опікуються медичним забезпеченням Сил оборони, стверджують джерела УП.

Один зі співрозмовників УП сказав, що питання відставки цих командувачів розглядають вже кілька місяців.


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Міноборони спростувало чутки про звільнення трьох командувачів
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