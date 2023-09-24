Суспільство

Міноборони розробило нові нарукавні знаки для десантно-штурмових бригад

24 Вересня 2023 13:33
армія

Міністерство оборони розробило для 71-ї та 82-ї бригад десантно-штурмових військ Збройних сил України нові нарукавні знаки.

Для захисників 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ розроблений нарукавний знак у вигляді геральдичного щита, перетятого понижено крутоподібно на червоний (марун) і темно-зелений кольори.

Центральним елементом є крокуючий симаргл у червоному полі, що тримає золотий полум’яний меч вістрям донизу.

Специфіку діяльності військової частини підкреслює срібний єгерський ріжок у поєднанні з темно-зеленим кольором.

Також затверджений малюнок на рукаві воїнів 82-ї окремої бригади ДШВ, який зображає срібного озброєного сокола в маруновому полі.

Нарукавний знак до парадного однострою має вигляд червоного геральдичного щита зі срібним кантом.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Вересня 2023 14:35

Зеленський провів першу після відрядження Ставку
26 Вересня 2023 15:38

Міноборони РФ опублікувало відео з командувачем ЧФ: в ССО прокоментували
26 Вересня 2023 15:10

Електростанцію в Курській області атакував дрон СБУ, – ЗМІ
26 Вересня 2023 12:27

У Пшеводуві впала ракета української ППО – поліція Польщі
26 Вересня 2023 10:59

Сили оборони вдарили по штабу росіян під Херсоном: є загиблі окупанти
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки