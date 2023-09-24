Міноборони розробило нові нарукавні знаки для десантно-штурмових бригад

Міністерство оборони розробило для 71-ї та 82-ї бригад десантно-штурмових військ Збройних сил України нові нарукавні знаки.

Для захисників 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ розроблений нарукавний знак у вигляді геральдичного щита, перетятого понижено крутоподібно на червоний (марун) і темно-зелений кольори.

Центральним елементом є крокуючий симаргл у червоному полі, що тримає золотий полум’яний меч вістрям донизу.

Специфіку діяльності військової частини підкреслює срібний єгерський ріжок у поєднанні з темно-зеленим кольором.

Також затверджений малюнок на рукаві воїнів 82-ї окремої бригади ДШВ, який зображає срібного озброєного сокола в маруновому полі.

Нарукавний знак до парадного однострою має вигляд червоного геральдичного щита зі срібним кантом.