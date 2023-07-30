Міноборони Росії повідомило про атаку безпілотників в анексованому Криму

Російське міністерство оборони оголосило, що сьогодні вночі було припинено спробу атакувати анексований Крим 25 безпілотними літальними апаратами літакового типу.

«Шістнадцять українських БПЛА знищено вогнем засобів ППО. Ще дев’ять українських безпілотників пригнічені засобами радіоелектронної боротьби і, не досягнувши мети, зазнали аварії в акваторії Чорного моря та мису Тарханкут», — йдеться у заяві російського військового відомства.

Незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав, повідомили у Міноборони.

Напередодні ЗСУ заявили, що українські війська «успішно завдали удару по Чонгарському мосту» — найкоротшому шляху з Криму до Мелітополя і далі до південного фронту, де зараз намагається наступати українська армія.

До цього призначений Росією голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що в ніч проти 29 липня ЗСУ випустили 12 далекобійних ракет Storm Shadow у напрямку залізниці між Херсонською областю та Кримом. Таким чином, українські військові, ймовірно, намагаються перекрити постачання російського угруповання з Криму.