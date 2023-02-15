Політика

Міноборони РФ звільнило трьох генералів

15 Лютого 2023 07:50
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росія

Трьох генералів звільнено з Міноборони РФ за погану якість військової форми. Відомство залучило нового підрядника. Його власник може бути пов’язаний із рейдерським захопленням компанії з пошиття одягу, а ціни на пошиття одягу перевищують аналоги втричі. Про це пише “Верстка” з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією в міністерстві.

Співрозмовники видання розповіли, що в січні в Міноборони відбулася нарада за участю голови відомства Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. На зустрічі обговорювалася якість військової форми, яка постачається зараз – у тому числі до зони боїв на території України.

Військові на нараді розкритикували крій та шви форми. На їхню думку, спецодяг не відповідав вимогам теплоізоляції, військовослужбовці в ньому скаржилися на холод та незручність, пише “Верстка”.

Невдоволення Шойгу і Герасимова було настільки велике, що в результаті наради було звільнено трьох генералів, які відповідають за роботу служб у тилу.

Замість розкритикованих виробників Міноборони обрало нового – компанію “Гардарика”. Володіють фірмою 22-річний Артем Степаненко та Іван Сільченко. Степаненко, судячи з даних із соцмереж, у 2018–2019 роках служив у Преображенському полку, а також навчався у МДІМВ. Регіональне видання 76.ру називало його сином заступника голови Росмайна Дмитра Степаненка, який також обіймав посаду голови уряду Ярославської області.


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