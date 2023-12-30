Міноборони РФ заявило про перехоплення 32 українських безпілотників

Засоби ППО в ніч на 30 грудня перехопили та знищили 32 українські безпілотники над територією Росії, заявляє Міноборони РФ.

За даними відомства, БПЛА було перехоплено у Брянській, Орловській, Курській та Московській областях. Жодних інших подробиць у Міноборони не привели, також неясно чи є постраждалі в результаті атаки.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз у ніч проти 30 грудня повідомив, що над регіоном було збито загалом шість безпілотників, два з них над Брянськом. Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Глави інших регіонів про атаки нічого не говорили.

Пізно ввечері 29 грудня українські військові атакували Бєлгород із РСЗВ, заявили в Міноборони РФ. Внаслідок атаки, повідомив губернатор В’ячеслав Гладков, одна людина загинула, чотири отримали поранення.