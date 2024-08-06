Суспільство

Міноборони РФ видалило повідомлення про “витісненя української ДРГ” з Курської області
6 Серпня 2024 21:47
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війна, росія
Місто Суджа, Курська область, РФ / Фото з соцмереж

Міноборони РФ видалило у своєму тг-каналі інформацію про те, що українські війська, які зайшли на територію Курської області, “витіснені на свою територію”.

У пості залишився тільки фрагмент тексту про нанесення ЗСУ “вогневого ураження”.

Тим часом в. о. губернатора Курської області Смирнов виступив зі зверненням, у якому заявив, що біля кордону йдуть бої.

Перші офіційні повідомлення Росії про ситуацію в Курській області з’явилися від Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ). Там запевняли, що на кордоні нібито було здійснено “озброєну провокацію”.

Також у ФСБ уточнювали, що вже “вжили заходів” для відбиття “озброєної агресії”. Більш детальних подробиць там не розкрили.

Міноборони РФ спочатку заявляло, що українські війська до вечора були витіснені з Курської області на територію України, а потім видалило цей пост.

У той же час Україна поки не коментує те, що відбувається в Курській області.


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