Міноборони РФ стверджує, що російські військові вдарили по колоні ЗСУ під Суджею

Російське Міноборони опублікувало відео, на якому, як стверджується, російські дрони атакують автоколону українських військових, які відступають, за версією відомства, із зайнятого в серпні 2024 року міста Суджі в Курській області.

Колонна хохлов на выходе из Суджи pic.twitter.com/kBkYde4487 — Аль Брусничный (@goyda357) March 9, 2025

Аналогічні повідомлення раніше публікували російські провоєнні блогери, заявляючи, що напередодні російські військові нібито провели успішну операцію в Курській області, територія якої частково зайнята ЗСУ.

ЗСУ не коментували повідомлення російських військових. Напередодні ввечері Генштаб ЗСУ заявив, що підрозділи десантно-штурмових військ «знищують російських спецпризначенців, які переміщалися гілкою газопроводу в напрямку Суджі».

За повідомленням українського Генштабу, групи російського спецпризначенців прагнули закріпитися на околицях Суджі, але «були своєчасно виявлені», «блокуються» і «знищуються».