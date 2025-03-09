Політика

Міноборони РФ стверджує, що російські військові вдарили по колоні ЗСУ під Суджею
9 Березня 2025 18:10
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Відео, поширене Міноборони Росії, поки що не верифіковане / Скриншот відео
Відео, поширене Міноборони Росії, поки що не верифіковане / Скриншот відео

Російське Міноборони опублікувало відео, на якому, як стверджується, російські дрони атакують автоколону українських військових, які відступають, за версією відомства, із зайнятого в серпні 2024 року міста Суджі в Курській області.

Аналогічні повідомлення раніше публікували російські провоєнні блогери, заявляючи, що напередодні російські військові нібито провели успішну операцію в Курській області, територія якої частково зайнята ЗСУ.

ЗСУ не коментували повідомлення російських військових. Напередодні ввечері Генштаб ЗСУ заявив, що підрозділи десантно-штурмових військ «знищують російських спецпризначенців, які переміщалися гілкою газопроводу в напрямку Суджі».

За повідомленням українського Генштабу, групи російського спецпризначенців прагнули закріпитися на околицях Суджі, але «були своєчасно виявлені», «блокуються» і «знищуються».


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