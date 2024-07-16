Суспільство

Міноборони повернуло у війська боєприпаси, які збиралися утилізувати
16 Липня 2024 19:33
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зброя, міноборони
Трофейні танкові боєприпаси / Фото: Міноборони

Міноборони України повернуло до ЗСУ значну кількість боєприпасів різних калібрів, які були передані підприємствам для утилізації як надлишкові ще до початку збройної агресії росії проти України у 2014 році.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Йдеться, зокрема, про:

  • артилерійські постріли;
  • боєприпаси до стрілецької зброї;
  • комплектуючі елементи;
  • підривники тощо.

“Шукаємо внутрішні резерви для забезпечення українських воїнів боєприпасами. Розуміємо, що сьогодні кожен постріл, ракета, набій — життєво необхідні на полі бою. Замість утилізації боєприпасів, “утилізовуємо” ними ворога. Даємо друге життя — намагаємося відновити все, що підлягає ремонту і подальшій експлуатації. Всі працюємо для забезпечення фронту”, — зазначив заступник Міністра оборони Юрій Джигир.


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