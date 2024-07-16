Міноборони повернуло у війська боєприпаси, які збиралися утилізувати

Міноборони України повернуло до ЗСУ значну кількість боєприпасів різних калібрів, які були передані підприємствам для утилізації як надлишкові ще до початку збройної агресії росії проти України у 2014 році.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Йдеться, зокрема, про:

артилерійські постріли;

боєприпаси до стрілецької зброї;

комплектуючі елементи;

підривники тощо.

“Шукаємо внутрішні резерви для забезпечення українських воїнів боєприпасами. Розуміємо, що сьогодні кожен постріл, ракета, набій — життєво необхідні на полі бою. Замість утилізації боєприпасів, “утилізовуємо” ними ворога. Даємо друге життя — намагаємося відновити все, що підлягає ремонту і подальшій експлуатації. Всі працюємо для забезпечення фронту”, — зазначив заступник Міністра оборони Юрій Джигир.