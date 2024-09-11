Суспільство

Міноборони повернуло неякісне речове майно на понад 550 млн грн
11 Вересня 2024 15:00
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міноборони
Речове майно військовослужбовця / Фото: Міноборони

У серпні 2024 року Міністерство оборони України повернуло постачальникам для усунення недоліків майже 230 тисяч одиниць товару, який не відповідав вимогам, на суму понад 550 мільйонів гривень.

Дане речове майно не було поставлено до Збройних сил України у зв’язку з його невідповідністю, що виявили на етапі технічного огляду товару за якістю, повідомляє пресслужба Міноборони.

Як наголосив заступник міністра оборони Юрій Джигир, нещодавно через  зміни в наказі Міноборони № 375 було впроваджено проведення технічного огляду товару на Об’єднаних центрах забезпечення Командування сил логістики, а не на підприємствах постачальника, як це було раніше.

“Це дозволило значно зменшити ризик підміни речового майна, технічний огляд якого було здійснено на підприємствах постачальника”, – зазначив він.

Так, за словами Юрія Джигира, у серпні за чинними контрактами Міноборони прийняло від постачальників понад 1.5 мільйона одиниць речового майна на загальну суму 1.6 мільярда гривень. Постачання здійснювалося за 84 державними контрактами.

Усього з початку 2024 року Центральне управління контролю якості Міністерства оборони України прийняло понад 16 мільйонів одиниць речового майна на загальну суму 11.9 мільярда гривень.

Разом з тим, оборонне відомство повернуло постачальникам 1.8 мільйона одиниць товарів на суму 1.6 мільярда гривень для усунення виявлених невідповідностей.


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