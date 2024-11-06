Міноборони посилило вимоги до якості низки продуктів, які постачаються ЗСУ

Міністерство оборони України посилило вимоги до якості ряду харчових продуктів, що постачаються Збройним силам. Зокрема, це стосується м’яса птиці, риби та молочних продуктів.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Під час перевірок у військових частинах ЗСУ було виявлено випадки, коли постачальники доставляли заморожену курятину з надмірною вологістю.

У відповідь на це Міноборони встановило нові вимоги до масової частки вологи, що залишатиметься після розморожування замороженого м’яса птиці, а також до масової частки глазурі в замороженій рибі.

Крім того, міністерство заборонило постачання молочних та кисломолочних продуктів, виготовлених не з коров’ячого чи овечого молока.

Зміни були затверджені заступником міністра оборони Дмитром Кліменковим в оновленому “Описі продуктів за Каталогом продуктів харчування”.

“‎Ми прагнемо забезпечити наших військовослужбовців не лише достатньою кількістю харчових продуктів, а й гарантувати їхню якість та безпеку. Вдосконалення вимог до харчування – це важливий крок на шляху до підвищення стандартів забезпечення наших військових”‎, – зазначив Дмитро Кліменков.