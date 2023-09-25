Міноборони поставило на забезпечення ЗСУ нові балістичні шоломи

Міністерство оборони поставило на забезпечення ЗСУ п’ять нових зразків бойових балістичних шоломів, які пройшли військові (дослідні) випробування в українських підрозділах.

Про це повідомили у пресслужбі МО.

Мовиться про шоломи повнорозмірний та з високою обрізкою. Вони ідентичні, тільки в одній моделі є вирізи для вух. У шоломі є бічні рейлінги для кріплення навушників спеціальних, ліхтарів і фронтальне кріплення для приладів нічного бачення, тепловізорів чи камери.

“Дані шоломи першого класу захисту. Повинні витримувати 5 пострілів кулею 9 мм Makarov, 5 пострілів кулею 9 мм Luger. Оболонка шолома повинна забезпечувати стійкість до ураження типовими імітаторами уламків масою 1,1 г, які мають швидкість V50 не менше 670 м/с, випущених з дистанції 5 м”, — зазначили фахівці з розробки речового майна ЗСУ.

Технічною специфікацією Міноборони визначені вимоги до розмірів, анатомічних зон перекриття голови шолома бойового балістичного. Для кожного розміру визначена вага, адже, згідно з військовим стандартом, рекомендована вага шолома повинна становити не більше 1,5 кілограма.

“Протягом тестувань шоломів змінювали підвісну систему, кріплення, подушечки, форму, розміри, поки не відшліфували до максимальної зручності. Після отримання позитивних актів від військових виробники відправляли шоломи на балістичні та не балістичні випробування. За результатами отримали протоколи про відповідність вимогам і затвердили п’ять зразків. Наразі проводяться військові (дослідні) випробування нових моделей”, — додали у міністерстві.