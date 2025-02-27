Міноборони показало НАТО роботу перевірених на фронті технологій DELTA, Avengers та UA DRONE ID

Міністерство оборони України показало партнерам з НАТО, як в умовах реальних бойових дій працюють бойова система DELTA, платформа штучного інтелекту Avengers та технологія для ідентифікації дружніх безпілотних систем UA DRONE ID.

Про це повідомили в Міноборони України.

Демонстрація застосування цих передових розробок відбулась на конференції НАТО TIDE Sprint 2025 у Гельсінкі.

“Ми привозимо не просто концепції, а реальні бойові технології, випробувані в умовах війни. Показуємо, як цифрові продукти мають працювати на полі бою – швидко, надійно та з урахуванням реальних потреб військових”, – розповіла начальник відділу Центру інновацій Єлизавета Бойко.

Військово-Морські Сили України показали роботу DELTA в морських операціях. Бойова система вже стала незамінною для координації сил, ухвалення оперативних рішень і управлінні бойовими діями на воді.

Також представники НАТО побачили приклади реального застосування ШІ-платформи Avengers у бойових умовах. Україна наразі є власником найбільшої кількості точних даних про вигляд техніки ворога.

“DELTA та Avengers – це не просто інновації, а реальні бойові інструменти, які щодня наближають нашу перемогу. Завдяки цим технологіям Україна зберігає лідерство у сфері цифрових бойових систем”, – зазначила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.