Суспільство

Міноборони починає випробування нових зразків зимової шапки та спецкостюмів
13 Листопада 2024 11:35
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армія, міноборони
Ілюстративне фото / АрміяInform

Міноборони України оголосило про початок військових випробувань нових зразків трьох предметів речового майна для забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомляє преслсжуба Міноборони 

Йдеться про:

  • костюм маскувальний;
  • шапку зимову;
  • костюм спеціальний зимовий.

Випробування нових зразків військової амуніції мають на меті забезпечити ЗСУ спорядженням, що відповідає високим стандартам надійності та комфорту. У Міноборони наголошують, що оцінка якості й зручності спорядження є невід’ємним етапом процесу, та закликають виробників долучитися до його проведення.


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