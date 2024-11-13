Міноборони починає випробування нових зразків зимової шапки та спецкостюмів

Міноборони України оголосило про початок військових випробувань нових зразків трьох предметів речового майна для забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомляє преслсжуба Міноборони

Йдеться про:

костюм маскувальний;

шапку зимову;

костюм спеціальний зимовий.

Випробування нових зразків військової амуніції мають на меті забезпечити ЗСУ спорядженням, що відповідає високим стандартам надійності та комфорту. У Міноборони наголошують, що оцінка якості й зручності спорядження є невід’ємним етапом процесу, та закликають виробників долучитися до його проведення.