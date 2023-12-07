Суспільство

Міноборони підписало угоду з robota.ua

7 Грудня 2023 15:07
читать на русском →
міноборони

Міністерство оборони підписало угоду з robota.ua про співпрацю в рамках проєкту рекрутингу до Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що заступниця міністра оборони Наталія Калмикова і генеральний директор robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу Міністерства оборони.

Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду, повідомили в Міноборони. Як розповіли у пресслужбі, за останні тижні кількість вакансій Збройних Сил України на платформах з пошуку роботи та відгуків на них суттєво зросла і продовжує демонструвати позитивну динаміку.

“Збройні Сили України нині потребують фахівців у різних сферах. І є багато людей, які хочуть долучитися до війська за зрозумілим алгоритмом саме туди, де їхній цивільний досвід буде найзатребуванішим. Саме тому ми й надалі розвиватимемо співпрацю із тими компаніями на ринку рекрутингу, які надають безкоштовні послуги”, — пояснила Калмикова.

Robota.ua вже запустила окремий спецпроєкт з інформацією щодо рекрутингу та вакансій в ЗСУ. На сайті спецпроєкту можна самостійно обрати підрозділ і посаду, відгукнувшись на вакансію, що відповідає професійному досвіду рекрута.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Грудня 2023 17:29

Через російський обстріл зупинили роботу два блоки ТЕС
7 Грудня 2023 16:25

Дубінського залишили в СІЗО без права на заставу
7 Грудня 2023 15:56

Україна запровадила черговий пакет санкцій проти росіян
7 Грудня 2023 15:30

“Укрзалізниця” готується масово переправляти через українсько-польський кордон контрейлерні поїзди з фурами
7 Грудня 2023 13:02

Обсяг допомоги для України з боку країн Заходу сягнув найнижчого рівня 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
усі думки