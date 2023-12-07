Міноборони підписало угоду з robota.ua

Міністерство оборони підписало угоду з robota.ua про співпрацю в рамках проєкту рекрутингу до Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що заступниця міністра оборони Наталія Калмикова і генеральний директор robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу Міністерства оборони.

Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду, повідомили в Міноборони. Як розповіли у пресслужбі, за останні тижні кількість вакансій Збройних Сил України на платформах з пошуку роботи та відгуків на них суттєво зросла і продовжує демонструвати позитивну динаміку.

“Збройні Сили України нині потребують фахівців у різних сферах. І є багато людей, які хочуть долучитися до війська за зрозумілим алгоритмом саме туди, де їхній цивільний досвід буде найзатребуванішим. Саме тому ми й надалі розвиватимемо співпрацю із тими компаніями на ринку рекрутингу, які надають безкоштовні послуги”, — пояснила Калмикова.

Robota.ua вже запустила окремий спецпроєкт з інформацією щодо рекрутингу та вакансій в ЗСУ. На сайті спецпроєкту можна самостійно обрати підрозділ і посаду, відгукнувшись на вакансію, що відповідає професійному досвіду рекрута.