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Міноборони оголосило про запуск онлайн-платформи “Військового асистента”

10 Квітня 2024 20:42
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армія, міноборони
Ілюстрація Міноборони

Міністерство оборони України оголосило про запуск “Військового асистента” – онлайн платформи, створеної спеціально для військовослужбовців.

Проєкт спрямований на спрощення та оптимізацію процесу подання офіційних документів, повідомляє пресслжуба Міноборони.

“Наша мета – зробити процес подання документів максимально простим та ефективним”, – розповів заступник міністра оборони України  Станіслав Гайдер.

Так, на платформі можна знайти: 

  • Понад 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій — від отримання відпустки до звільнення зі служби.
  • Формати .doc, .docx, та .pdf, що відповідають потребам військових. 

У Міноборони наголосили, що шаблони розробили для мінімізації помилок та зниження затримок із затвердженням документів, а також, щоб забезпечити ефективний захист прав військових. Там кажуть, що “Військовий асистент” покликаний “стати надійним помічником у світі військової бюрократії”. 


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