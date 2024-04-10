Міноборони оголосило про запуск онлайн-платформи “Військового асистента”

Міністерство оборони України оголосило про запуск “Військового асистента” – онлайн платформи, створеної спеціально для військовослужбовців.

Проєкт спрямований на спрощення та оптимізацію процесу подання офіційних документів, повідомляє пресслжуба Міноборони.

“Наша мета – зробити процес подання документів максимально простим та ефективним”, – розповів заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Так, на платформі можна знайти:

Понад 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій — від отримання відпустки до звільнення зі служби.

Формати .doc, .docx, та .pdf, що відповідають потребам військових.

У Міноборони наголосили, що шаблони розробили для мінімізації помилок та зниження затримок із затвердженням документів, а також, щоб забезпечити ефективний захист прав військових. Там кажуть, що “Військовий асистент” покликаний “стати надійним помічником у світі військової бюрократії”.