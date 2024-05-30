Техно

Міноборони оголосило конкурс на розробку VR та AR-симуляторів

30 Травня 2024 15:02
міноборони
Військовослужбовець у VR окулярах / Фото: АрміяInform

Міністерство оборони України оголошує конкурс на розробку симуляторів для тренувань, навчання та симуляцій на основі технологій VR (віртуальна реальність) та AR (доповнена реальність).

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У конкурсі можуть брати участь готові комплексні технологічні рішення, ідеї створення програмного забезпечення та концепції для проведення навчань та підвищення кваліфікації.

“Міністерство оборони підтримує напрямок інновацій та продовжує шукати рішення для технологічної переваги над ворогом. Навчання – важлива складова у становленні воїна, тому воно має бути комплексним та максимально наближеним до реальності. Ми готові підтримати розробників та задати потрібний вектор у масштабуванні”, – сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Основні напрямки: використання зброї, безпілотників, бронетехніки та іншого озброєння, тактична медицина, ситуаційна обізнаність тощо.


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