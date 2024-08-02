Суспільство

Міноборони допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль “Джура”
2 Серпня 2024 12:41
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міноборони
Бронеавтомобіль "Джура" / Міноборони

Бронеавтомобіль “Джура” має шасі Toyota Land Cruiser 70, на яке встановили спеціально розроблену бронекапсулу. За даними Міністерства, він є компактним, з відносно невеликою масою, що полегшує його прохідність. 

Про це повідомляє Міноборони.

Зазначається, що “Залежно від призначення бронеавтомобіль можуть виготовляти у різних конфігураціях бронекабіни та багажного відділення”, – йдеться у повідомленні.

Так, відповідну бронемашину можна використовувати у різних цілях – для розвідки та патрулювання, для виконання завдань логістики або ж проведення евакуації поранених.


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